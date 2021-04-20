الاتحاد الأفريقي: مقتل ديبي خسارة كبيرة لتشاد ولقارتنا

قال الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، إن مقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، يعد خسارة كبيرة لتشاد وللقارة.

وتوفي الرئيس التشادي الذي يحكم منذ 30 عاما، في وقت سابق الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين، شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعليقا على وفاة ديبي، قال رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، في تغريدة على "تويتر": "تلقيت بحزن شديد نبأ وفاة المارشال إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد".

وأضاف أن وفاة ديبي "تمثل خسارة كبيرة لتشاد وللقارة الأفريقية"، معربا عن "تعازيه الحزينة إلى حكومة جمهورية تشاد وشعبها وأسرة الفقيد".



وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 نيسان/أبريل، وفق ما أعلنته السلطات التشادية الإثنين.

بدوره، أعلن الجيش التشادي فرض حظر تجول وإغلاق حدود البلاد بعد مقتل ديبي.

ووعد الجيش التشادي بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.



وبحسب بيان للجيش، فإن مجلسا عسكريا بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد بعد مقتل والده.

