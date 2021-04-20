أول خطاب.. خليفة ميركل يشكر "المنسحب" زودر ويدشن حملته

شكر أرمين لاشيت، مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار الألماني، الثلاثاء، خصمه المنسحب ماركوس زودر، معلنا تدشين حملته الانتخابية.

وبات لاشيت، في وقت سابق اليوم، مرشح الاتحاد المسيحي الحاكم، للمستشارية خلفا لأنجيلا ميركل، بعد انسحاب منافسه الوحيد ماركوس زودر من السباق.

وفي أول خطاب كمرشح الاتحاد للمستشارية خلفا لميركل، قال لاشيت: "أجرينا نقاشا مكثفا وشفافا جدا ومفتوحا للغاية خلال الأيام الماضية.. لم نجعل الأمر سهلا على أنفسنا".

وتابع: "أود أن أشكر ماركوس زودر على تعهده بدعمي، وأنا شخصيا والحزب الديمقراطي المسيحي ندعم شقيقنا الحزب الاجتماعي المسيحي ورئيسه".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، بات التساؤل الرئيسي: أي حزب لديه أفضل التصورات لمستقبل بلادنا؟ ومن سيشكل أفضل فريق لمواجهة تحديات المستقبل؟"

ومضى قائلا: "الحزبان الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي يشكلان تحالفا يعتبر ظاهرة فريدة في تاريخ الأحزاب الألمانية"، في إشارة إلى تحالف الاتحاد المسيحي الحاكم.

وأضاف متحدثا إلى زودر: "ستلعب دورا مركزيا في الاتحاد المسيحي ومستقبل ألمانيا الاتحادية".

وواصل حديثه بقوله: "سأواصل التنسيق مع زودر يوميا وأسبوعيا كلما دعت الحاجة"، مضيفا: "امتلك الإرادة للتوصل لنقاط مشتركة معه".

وبعد ١٠ أيام من صراع غير مسبوق على بطاقة الترشيح، أعلن الخصم الأقوى، زودر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، الطرف الأصغر في الاتحاد المسيحي، انسحابه من سباق خلافة ميركل.

وقال زودر في كلمة في برلمان ولاية بافاريا الثلاثاء إنه "يقبل تصويت الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي المسيحي لصالح لاشيت".

وتابع: "تم إلقاء حجر النرد: أرمين لاشيت هو مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية"، مضيفا: "اجتمع الحزب الديمقراطي المسيحي أمس، وقرر وأنا أقبل القرار".

والإثنين، صوتت الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي المسيحي لصالح تسمية لاشيت مرشحا للمستشارية بعد مشاورات استمرت ٦ ساعات.

وصوت ٣١ عضوا في الهيئة لصالح لاشيت، مقابل ٩ لزودر، فيما امتنع ٦ عن التصويت، خلال الجلسة التي تابعتها "دوت الخليج الإخبارية".

وبانسحاب زودر، بات لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات المقررة سبتمبر/أيلول المقبل.

وتترك ميركل الحياة السياسية طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية، ولن تخوض الانتخابات على رأس الاتحاد المسيحي كما اعتادت لـ16 عاما، تاركة هذه المهمة لأرمين لاشيت.