بوش "مصدوم" من ردود الفعل على صداقته بزوجة أوباما

تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عن صداقته بالسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، معربًا عن صدمته لرد فعل الناس حيال الأمر.

وقال بوش، خلال حوار ببرنامج "صنداي مورنيننج" عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية، إنه "صُدم" بردود فعل الناس على طريقة تعامله مع ميشيل أوباما.

وتحدث بوش عن اللحظة التي لا تنسى عندما عانق زوجة أوباما خلال افتتاح "المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأمريكيين الأفارقة"، وكيف كان يتفاعل معها خلال جنازة عضو مجلس الشيوخ الراحل جون ماكين عام 2018، وصدمته من ردود فعل الناس على ذلك.

وأضاف: "كان الأمريكيون متفاجئين للغاية من أن ميشيل أوباما وأنا يمكن أن نكون أصدقاء.. الأمريكيون يعانون استقطابا في تفكيرهم لدرجة أنهم لا يمكنهم تخيل وجود صداقة بين جورج دبليو بوش وميشيل أوباما".

بدورها، أكدت لورا بوش خلال المقابلة نفسها أنها بالفعل "كانت صداقة".

وخلال الحوار، دعا بوش الكونجرس لتخفيف "النبرة العالية" عن الهجرة، معربًا عن أمله في أن فعل ذلك سيؤدي لوجود نبرة أكثر احتراما للمهاجرين، وسيقود لمزيد من التغيير في السياسة.