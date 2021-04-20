مقتل ديبي.. أمريكا تغلق قنصليتها في تشاد حتى إشعار آخر

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إغلاق قنصليتها في تشاد حتى إشعار آخر، بعد ساعات من مقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي.

وقالت السفارة الأمريكية في تشاد في بيان: "بعد وفاة الرئيس التشادي، وعدم الاستقرار المحتمل، طالبنا موظفينا بالبقاء في أماكن آمنة".

وأضافت: "كما أغلقنا القنصلية في نجامينا حتى إشعار آخر".

وتوفي الرئيس التشادي الذي يحكم منذ 30 عاماً، في وقت سابق الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين، شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل/نيسان، وفق ما أعلنته السلطات التشادية الإثنين.

بدوره، أعلن الجيش التشادي فرض حظر تجول وإغلاق حدود البلاد بعد مقتل ديبي.

ووعد الجيش التشادي بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.

وبحسب بيان للجيش، فإن مجلسا عسكريا بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد بعد مقتل والده.