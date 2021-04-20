عدد ساعات الصيام في رمضان.. الأطول والأقصر

يعود شهر رمضان 2021 ضيفا عزيزا على المسلمين في جميع أنحاء العالم، حاملا معه نفحات الخير والبركة والتضامن والتكافل.

وينشغل المسلمون خلال شهر رمضان الكريم بطول ساعات الصيام، خاصة في نصف الكرة الشمالي الذي يشهد صيفا ساخنا ودرجات حرارة مرتفعة.







رمضان 2015

تختلف ساعات الصوم من بلد لأخرى وفقا لاختلاف خطوط العرض الجغرافي (موقع البلد) وبعدها عن خط الإستواء، كما تختلف ساعات الصوم من عام لآخر، حتى أن أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول تختلف هي الأخرى، وبالعودة للعام 2015، فتصدرت الدنمارك أعلى الدول ساعات للصيام بمعدل 21 ساعة ثم السويد والنرويج وآيسلندا بمعدل 20 ساعة لتليها روسيا بمعدل 19 ساعة ثم بلجيكا وهولندا بمعدل 18:30 ساعة.

فيما تصدرت الأرجنتين أقصر الدول ساعات للصيام بمعدل 9:30 ساعة ثم أستراليا بمعدل 10 ساعات، فجنوب إفريقيا بمعدل 10:30 ساعة ثم البرازيل بمعدل 11 ساعة.





رمضان 2018

وبالعودة لشهر رمضان للعام 2018، فجاءت كندا على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة ثم أيسلندا بمعدل 19 ساعة و22 دقيقة والنرويج بمعدل 19 ساعة، ثم السويد بمعدل 18 ساعة و56 دقيقة، فيما تصدرت أستراليا أقصر الدول ساعات للصيام بمعدل 11 ساعة و59 دقيقة، ثم تشيلي بمعدل 12 ساعة ثم جمهورية جزر القمر بمعدل 12 ساعة و52 دقيقة.





رمضان 2021

وفي رمضان هذا العام، ستتصدر فنلندا دول العالم في عدد ساعات الصيام الأطول، حيث ستصل ساعات الصوم إلى 23 ساعة و5 دقائق إضافة إلى السويد والنويج، كما تعد روسيا من بين أكثر الدول ساعات للصوم بمعدل 20 ساعة و45 دقيقة وتتصدر كل من الجزائر وتونس أطول ساعات للصيام في الدول العربية بمعدل 16 ساعة.

أما فيما يتعلق بالدول الأقل ساعات للصوم لهذا العام، فتحتل أستراليا المرتبة الأولى بمعدل 11 ساعة و59 دقيقة يوميا ثم جزر القمر بمعدل 12 ساعة ونصف تقريبا فالأرجنتين بمعدل 12 ساعة و 23 دقيقة إضافة إلي تشيلي بمعدل 12 ساعة و 41 دقيقة.



