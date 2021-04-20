متمردو تشاد يتعهدون بمواصلة الهجمات بعد مقتل ديبي

تعهد المتمردون في تشاد، الثلاثاء، بمواصلة الهجمات في البلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وتوفي الرئيس التشادي الذي يحكم منذ 30 عاماً، في وقت سابق الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين، شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل/نيسان، وفق ما أعلنته السلطات التشادية الإثنين.

بدوره، أعلن الجيش التشادي فرض حظر تجول وإغلاق حدود البلاد بعد مقتل ديبي.

ووعد الجيش التشادي بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.

وبحسب بيان للجيش، فإن مجلسا عسكريا بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد بعد مقتل والده.

وتواجه تشاد تحديات عسكرية على كل حدودها، إذ يواجه الجيش متمردين وعمالًا في مناجم الذهب في جبل تيبستي (شمال) وعلى الحدود مع ليبيا.