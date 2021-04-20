واشنطن لن تقدم أي تنازلات لإيران بمحادثات فيينا

تعهدت واشنطن، الثلاثاء، بعدم تقديم أي تنازلات لإيران خلال محادثات فيينا ما لم تلتزم طهران بشكل كامل بالاتفاق النووي مع القوى الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن محادثات فيينا لم تتحقق اختراق كبير في المباحثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي حتى الآن.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أنه:" منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدف أساسي لنا ولحلفائنا".

وحول قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، رحب برايس بتلك الخطوة، قائلا إنها تشكل مرحلة جديدة في علاقات البلدين.

وأضاف:" نتطلع إلى البناء على اتفاقيات السلام المبرمة بين دول عربية وإسرائيل".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مبعوث روسيا إلى المحادثات النووية مع إيران، إن الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتا للتشاور مع حكوماتها قبل استئنافها الأسبوع المقبل.



وقال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "تويتر"، إنه:" تقرر أخذ قسط من الراحة للسماح للوفود بأداء واجباتها والتشاور مع العواصم.. وستجتمع اللجنة مرة أخرى أوائل الأسبوع المقبل".

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ الأسبوع الماضي، المفاوضات حول الاتفاق النووي والتزامات إيران ذات الصلة، فيما تحاول طهران استثماره للضغط نحو رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ 2018.

وتتمسك طهران بشرط تخفيف الضغوط ورفع العقوبات قبل التزامها بتعهداتها المنبثقة عن الاتفاق المبرم في 2015، وهو ما ترفضه واشنطن التي تطالب بالعكس.