لأول مرة.. "الخضر" يتصدر أحزاب ألمانيا

في سابقة تحدث لأول مرة، بات حزب الخضر، القوى السياسية الأكبر في ألمانيا، بفارق 7 نقاط كاملة عن الاتحاد المسيحي الحاكم.

وهذه أول مرة يحرز فيها الخضر المركز الأول في استطلاعات الرأي في ألمانيا، بالإضافة إلى الفارق الكبير الذي ابتعد به عن صاحب المرتبة الثانية.



ووفق استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس اتجاهات الرأي العام "خاص"، فإن حزب الخضر "يسار" حصد 27% من تأييد الناخبين، متقدما 5 نقاط عن آخر استطلاع.

فيما جاء الاتحاد المسيحي في المرتبة الثانية بـ21% متراجعا 6 نقاط عن الاستطلاع السابق الذي أجرى قبل أسبوع.

ودفع الاتحاد المسيحي ثمن فوضى اختيار مرشحه للمستشارية والاستطلاع المفتوح الذي استمر 10 أيام بين أرمين لاشيت، وماركوس زودر، فضلا عن مشاكله السياسية المتزايدة.

وفي الاستطلاع ذاته، احتل الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" المرتبة الثالثة بـ13% من الأصوات، ثم يأتي الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" بـ12%، وحزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي" بـ11%، واليسار بـ7%.

وحصدت أحزاب أخرى صغيرة مجتمعة 8%. فيما يبلغ هامش الخطأ 2.5%.

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن حزب الخضر يجني ثمار استقراره واختياره الهادئ لمرشحه للمستشارية، أنالينا بربوك أمس.

وأجرى الاستطلاع يومي 19 و20 أبريل/ نيسان، أي يوم اختيار بربوك، مرشحة للخضر، ويوم اختيار لاشيت، مرشحا للمستشارية عن الاتحاد المسيحي.

وبعد ١٠ أيام من صراع غير مسبوق على بطاقة الترشيح، أعلن الخصم الأقوى، زودر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، الطرف الأصغر في الاتحاد المسيحي، انسحابه من سباق خلافة ميركل.

وبانسحاب زودر، بات لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات المقررة سبتمبر/أيلول المقبل.

وتترك ميركل الحياة السياسية طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية، ولن تخوض الانتخابات على رأس الاتحاد المسيحي كما اعتادت لـ16 عاما، تاركة هذه المهمة لأرمين لاشيت.

وخلال الأسابيع الماضية، هزت ألمانيا 5 فضائح فساد مدوية، طالت 4 نواب وسياسيا كبيرا في الاتحاد المسيحي، تتعلق بتلقي رشاوى وعمولات في صفقات أقنعة طبية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ مُني الحزب الديمقراطي المسيحي بنتائج سيئة غير مسبوقة في انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبيرج وراينلاند-بفالتس التي جرت الشهر الماضي.

وبخلاف الخسائر الانتخابية وفضائح الفساد، يتعرض الاتحاد المسيحي الألماني لانتقادات غير مسبوقة بسبب إدارته السيئة لأزمة كورونا، وتراجع معدلات التطعيم ضد الفيروس مقارنة بدول أخرى مثل بريطانيا والدنمارك.