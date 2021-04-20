20 معلومة مهمة عن جهاز iMac الجديد من أبل

كشفت شركة أبل الأمريكية، الثلاثاء، عن جهاز iMac الجديد كليا، والذي يتوفر للطلب الجمعة المقبل، ويصل للعملاء بدءا من منتصف مايو 2021.

واختصت أبل هذه النسخة من iMac بمميزات جديدة لم تتواجد في النسخ السابقة، فللمرة الأولى تأتي ميزة Touch ID إلى iMac، ويتم تطبيقها لاسلكيًا عبر Magic Keyboard وذلك وفقا لبوابة "aitnews".

تستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير أبرز مواصفات جهاز أبل الجديد iMac.

1 ـ يتميز جهاز أبل بكاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل، وميكروفونات بجودة الاستوديو، ونظام صوت بست مكبرات صوت.

2 ـ يأتي بتصميم أصغر حجمًا بشكل ملحوظ، ويتم تشغيله بواسطة شريحة M1.

3 ـ يأتي Touch ID إلى iMac لأول مرة، مما يسهل تسجيل الدخول بأمان أو إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay أو تبديل ملفات تعريف المستخدم بلمسة إصبع.

4 ـ يقدم iMac الجديد أداء قويا في تصميم يبلغ سمكه 11.5 ميليمتر فقط، ويتوفر iMac في مجموعة من الألوان لتتناسب مع الأسلوب الشخصي للمستخدم.



5 ـ يتميز الجهاز بشاشة Retina بقياس 24 بوصة بدقة 4.5K مع 11.3 مليون بكسل، و500 شمعة في المتر المربع، وأكثر من مليار لون.

6 ـ من خلال الجمع بين قوة وأداء M1 وmacOS Big Sur، يتم تشغيل التطبيقات بسرعة، كما أن أعباء العمل الصعبة، مثل تحرير الفيديو بدقة 4K والعمل مع الصور الضخمة أصبحت أسرع من أي وقت مضى.



7 ـ ينضم iMac الجديد إلى عائلة نماذج أجهزة ماك العاملة بشريحة M1، بما في ذلك MacBook Air و MacBook Pro و Mac mini، مما يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في انتقال آبل إلى Apple silicon.

8 ـ يأتي iMac مزودًا بموصل طاقة جديد يتم توصيله مغناطيسيًا مع منفذ إيثرنت وكابل بطول مترين، ويتميز الجهاز بشاشة Retina واسعة بقياس 24 إنشًا وبدقة 4.5K مع حدود أضيق و 11.3 مليون بكسل.

9 ـ من خلال التدرج اللوني العريض P3 وأكثر من مليار لون، بالإضافة إلى 500 شمعة من السطوع، تكون الصور أكثر إشراقًا.

10 ـ تتميز الشاشة أيضًا بتقنية True Tone، التي تضبط تلقائيًا درجة حرارة اللون مع تغير البيئة، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الشاشة بطلاء مضاد للانعكاس لتوفير المزيد من الراحة وسهولة القراءة.

11 ـ يتميز كل iMac بمنفذي Thunderbolt لنقل البيانات بسرعة فائقة، مما يمنح العملاء خيارات للاتصال بالمزيد من الأجهزة، بما في ذلك دعم شاشة تصل دقتها إلى 6K، مثل Pro Display XDR.

12 ـ يوفر iMac الثماني النوى منفذي USB-C إضافيين، كما يتميز بمنفذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية في محول الطاقة.

13 ـ يقدم iMac الجديد أداءً قوياً مقارنةً بالنماذج القياسية لجهاز iMac بقياس 21.5 إنشًا، وذلك بفضل كفاءته العالية وبنية الذاكرة الموحدة ومحرك Apple Neural Engine المكون من 16 نواة.

14 ـ يستفيد iMac أيضًا من معالج إشارة الصورة في شريحة M1 والمحرك العصبي Neural Engine، مما يعزز جودة صورة الكاميرا مع تقليل الضوضاء بشكل أفضل.

15 ـ للمرة الأولى تأتي ميزة Touch ID إلى iMac، ويتم تطبيقها لاسلكيًا عبر Magic Keyboard، وتستخدم مكون أمان مخصصًا عبر لوحة المفاتيح يتصل مباشرة بـ Secure Enclave في M1، وذلك لحماية بيانات بصمات الأصابع.

16 ـ يتوفر iMac الجديد بقياس 24 إنشًا للطلب ابتداءً من يوم الجمعة، ويبدأ بالوصول إلى العملاء بدءًا من النصف الثاني من شهر مايو.

17 ـ يبدأ سعر iMac المزود بمعالج رسومات بـ 7 نوى من 1299 دولار، ويتوفر باللون الأخضر والوردي والأزرق والفضي.

18 ـ يتميز بمعالج ثماني النوى، وذاكرة موحدة 8 جيجابايت، و 256 جيجابايت SSD، ومنفذين Thunderbolt، و Magic Keyboard، و Magic Mouse.

19 ـ بينما يبدأ سعر iMac المزود بمعالج رسومات بـ 8 نوى من 1499 دولار، ويتوفر باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والأرجواني والأزرق والفضي.

20 ـ يتميز بمعالج ثماني النواة وذاكرة موحدة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت SSD ومنفذين Thunderbolt ومنفذي USB 3 إضافيين و Magic Keyboard مع Touch ID و Magic Mouse و Ethernet.