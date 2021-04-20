الإمارات وإسرائيل.. مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت الإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مبعوث وزير خارجية إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي، زفي حيفتس.



وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.





واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول خاصة وأن الإمارات وإسرائيل تتصدران حالياً دول العالم على صعيد معدل توزيع لقاحات "كوفيد-19" مقارنة بعدد السكان.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعاون بين البلدين على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد والذي يؤكد على أهمية الجهود متعددة الأطراف والعمل الجماعي الدولي من أجل تحقيق التعافي من هذه الجائحة.