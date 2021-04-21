إصابة 3 جنود عراقيين بتفجير مركبة عسكرية

أصيب 3 جنود عراقيين، الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية تابعة للجيش العراقي.
وأفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية، بأن 3 جنود أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.
وقال المصدر في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في دورية للجيش العراقي أثناء مرورها في طريق زراعي قرب منطقة الغاية في أطراف ناحية جلولاء، شمال شرق بعقوبة".
وأضاف المصدر، أن "الانفجار أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح متفاوتة فيما هرعت قوة أمنية لنقل المصابين إلى مستشفى قريب"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان تنظيم داعش، شن أمس هجوماً استهدف قرية بناحية العظيم شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم".
وتتصاعد حدة هجمات تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والتعرض للقطعات الأمنية عبر عمليات متفرقة بين الحين والأخر.
وتطارد القوات العراقية وبمساندة طيران التحالف الدولي، فلول داعش في العراق عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي تسفر دائماً عن الإطاحة بقيادات وعناصر التنظيم.
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