قرارات في جنح الليل.. إقالة واستحداث وزارة في تركيا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، مرسومين رئاسيين باستحداث وزارة جديدة، وتعيين 3 وزراء.

جاء ذلك بحسب المرسومين اللذين نشرا في الجريدة الرسمية التركية.

ونص المرسوم الأول على فصل وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتي، الأسرة والخدمات الاجتماعية، والعمل والضمان الاجتماعي.

ونص المرسوم الرئاسي الآخر على إقالة وزيرة التجارة، روهصار بيكجان من منصبها، وتعيين محمد موش؛ خلفا لها.

ووفق المرسوم نفسه تم تعيين ديريا يانيك، وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد بيلغين وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي.

وكانت زهراء زمرد سلجوق، هي التي تتولى وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بمسماها القديم قبل أن تتم إقالتها بالمرسوم نفسه,