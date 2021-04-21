المجلس العسكري في تشاد يتعهد بمواصلة مكافحة الإرهاب

تعهد المجلس العسكري في تشاد، بالالتزام بالمواثيق الدولية، والعمل على مكافحة الإرهاب، وذلك غداة مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي.

وأمس الثلاثاء، قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي كان أحد الشركاء الأساسيين للدول الغربية في مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، قال المجلس العسكري: "سنبقى موجودين إلى جانب الدول الصديقة من أجل النضال ومكافحة الإرهاب بكل قوانا".

وأكد أن "المجلس الانتقالي سيكون ضامنا للمواثيق الدولية والتزامات البلاد".

وجاء مقتل "ماريشال تشاد" متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين، وهو ما أكده المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عزم برماندوا أغونا، الذي قال إن الرئيس "لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة".

وبعد الوفاة، حل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل الراحل، الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاما)، الذي تعهد بتشكيل مؤسسات جديدة بعد انتخابات "حرة وديمقراطية" تجرى بعد سنة ونصف السنة.

ويضم المجلس الانتقالي إلى جانب محمد ادريس ديبي، 14 جنرالا اختارهم من الحلقة المقربة من الرئيس الراحل.