بالصور.. قائمة سيارات اختفت من ذاكرة التاريخ

في عالم يتطور بسرعة أكبر من قوة محركاته، اختفت من قاموس صناعة السيارات موديلات بل ماركات لن تتكر في التاريخ.

وجمع موقع "هوت كارز المختص بأخبار السيارات في قائمة، الموديلات الأخيرة التي ودعت بها أبرز ماركات السيارات التي انتهى تواجدها بالأسواق، عملائها قبل غلقها لأبوابها رسميا.

وبدأت القائمة، بطراز كلاسيكي باسم Manhattan Supercharged، كان آخر طراز لماركة Kaiser قبل أن تتوقف عن العمل عام 1955.







كما ضمت طراز كلاسيكي باسم Hornet Hollywood كان آخر طراز لماركة Hudson قبل أن تتوقف عن العمل عام 1957.





وطراز كلاسيكي آخر جاء ضمن القائمة باسم Hawk كان آخر طراز لماركة Packard قبل أن تتوقف عن العمل عام 1958.





وطراز كلاسيكي آخر جاء ضمن القائمة باسم DeSoto كان آخر طراز لماركة DeSoto قبل أن تتوقف عن العمل عام 1961.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز باسم Studebaker كان آخر طراز لماركة Studebaker قبل أن تتوقف عن العمل عام 1966.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز باسم Eagle كان آخر طراز لماركة AMC قبل أن تتوقف عن العمل عام 1988.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز باسم Alero كان آخر طراز لماركة Oldsmobile قبل أن تتوقف عن العمل عام 2004.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز باسم 75 كان آخر طراز لماركة Rover قبل أن تتوقف عن العمل عام 2005.





كما جاء ضمن القائمة طراز باسم 9-4xكان آخر طراز لماركة Saab قبل أن تتوقف عن العمل عام 2011.





وفي ختام قائمة موقع "هوت كارز"، طراز باسم Commodore كان آخر تطرحه ماركة Holden الأسترالية قبل أن تتوقف عن العمل وتغلق مصانعها رسميا عام 2020.



