الأسد يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية السورية

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقال مجلس الشعب السوري إنه تبلّغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم الأسد (55 عاما) طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل سبع سنوات.
والإثنين، بدأت المحكمة الدستورية العليا تسلّم أولى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو/أيار المقبل.
وبذلك يرتفع عدد المرشحين حتى الآن إلى ستة، وفق ما جاء في إعلان مجلس الشعب الذي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
ومن أجل قبول الطلبات رسميا، لا بد للمرشح الحصول على تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250.
والانتخابات المنتظرة التي يتنافس فيها الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000، هي الثانية منذ بدء النزاع في 2011.
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