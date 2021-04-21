شرطة برلين تفض مظاهرة حاشدة ضد قيود "كورونا"

فرقت شرطة برلين، الأربعاء، مظاهرة حاشدة ضد قيود "كورونا" شارك فيها نحو 8 آلاف شخص.
ووفق مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن الشرطة فرقت المظاهرة الحاشدة التي جرت في محيط بوابة برلين التاريخية، وأبعدت المتظاهرين عن المكان.
وقالت المجلة إن "الشرطة أمرت المتظاهرين بإخلاء المكان عبر مكبرات الصوت بعد أن رصدت انتهاكات عديدة للإجراءات الاحترازية الرامية للوقاية من فيروس كورونا".
ولم يمتثل المتظاهرون لنداء الشرطة في البداية، لكنها تدخلت وأوقفت بعض المخالفين لقواعد الحماية من كورونا.
وحاول بعض المتظاهرين تسلق حواجز الشرطة وألقوا زجاجات فارغة على عناصرها، ما دفعها لاستخدام رذاذ الفلفل لتفريق الجمع.
وخصصت الشرطة 2200 عنصر أمن لتأمين هذه المظاهرة، وطوقت مبنى البرلمان لحمايته من أي محاولة اختراق.
وتتزامن مظاهرة اليوم مع مناقشة البرلمان سبل تشديد قواعد الحماية من عدوى كورونا.
وتشهد ألمانيا إغلاقا كاملا وقيود صارمة لحصار فيروس كورونا منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، ما يثير غضب قطاع من المواطنين الذين يرون في هذه الإجراءات "مصادرة للحريات الفردية والعامة".
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