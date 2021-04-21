تنسيق أمريكي إسرائيلي لتوحيد المواقف بشأن مفاوضات إيران

تجري الولايات المتحدة وإسرائيل مناقشات ولقاءات لتوحيد المواقف بشأن إيران قبيل جولة المباحثات المقبلة بشأن الاتفاق النووي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إنهم "أكدوا خلال اجتماع أمني مع مسؤولين أمريكيين على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران".

وأضاف المسؤولون أنهم أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم "حيال عدم اكتراث واشنطن بمواقف تل أبيب حول إيران".

وأشاروا إلى أن "وفدا أمنيا عسكريا إسرائيليا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إيران".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم "أطلعوا الولايات المتحدة مسبقًا بالعمليات الأخيرة التي نفذت ضد إيران".

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عارض مزاعم عدم التنسيق بين البلدين، مؤكدًا أن "كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يشاركون في مشاورات وثيقة بشكل مستمر".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستواصل هذا الحوار الوثيق والصريح مع إسرائيل في المستقبل".

ومن المقرر أن يصل كبار مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إيران، ومن بينهم مئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس المخابرات العسكرية تامير هايمان ومدير الموساد يوسي كوهين.

وسيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا، الخميس، مع هؤلاء المسؤولين وكذلك وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي لمناقشة السياسات التي ستعرض في واشنطن.

وكانت إسرائيل أبدت قلقها من المحادثات الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول الملف النووي.

ويأتي هذا القلق، إثر تقييمات أمنية إسرائيلية توقعت عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران.