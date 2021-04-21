قتل شخص وخطِف عدد لا يزال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا شمال نيجيريا إثر عملية نفذّها مسلحون.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمّد جليج، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الهجوم وقع نحو الساعة 19,15 بتوقيت جرينتش الليلة الماضية".
وأضاف أنّ "قطّاع الطرق، المشتبه فيهم اقتحموا المكان بأعداد كبيرة، وتمّ خطف طلاب لكننا لا نعرف حتى الآن عددهم".
وقال مسؤولان في الجامعة إن "ما لا يقل عن 20 طالبا في عداد المفقودين، لكن من غير المعروف عدد الذين خطفوا بينهم وأولئك الذين تمكنوا من الفرار".
وأكد وزير الداخلية المحلي في الولاية صمويل أروان، في مؤتمر صحفي وقوع الهجوم، موضحاً أنّ "موظفا في الجامعة قتل".
وتشنّ عصابات مسلّحة معروفة باسم "قطاع الطرق" في هذه المنطقة من نيجيريا، عمليات منذ عدّة أشهر تهدف إلى خطف تلامذة وطلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية، وخطِف 730 من الأطفال والفتية منذ ديسمبر/كانون الأول.
وهاجم مسلّحون في بداية مارس/آذار مدرسة داخلية تتبع ثانوية للتعليم المهني وخطفوا 49 طالبا، تمّ إطلاق سراح 10 منهم فقط.
ونشر الخاطفون مقاطع فيديو قاسية تظهر تعرّض الضحايا للجلد ويطالبون عائلاتهم والسلطات بدفع فدية.
وفقا لمنظمة يونيسف، فإن تعليم 5 ملايين طفل مهدد في تلك المنطقة، وأنه "مع تسارع الهجمات وعمليات الخطف التي تستهدف الطلاب على وجه التحديد، فإنّ النظام التعليمي بأكمله سينهار إذا لم يتم القيام بشيء على وجه السرعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم مسلح على جامعة شمال نيجيريا واختطاف طلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.