هجوم مسلح على جامعة شمال نيجيريا واختطاف طلاب

قتل شخص وخطِف عدد لا يزال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا شمال نيجيريا إثر عملية نفذّها مسلحون.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمّد جليج، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الهجوم وقع نحو الساعة 19,15 بتوقيت جرينتش الليلة الماضية".

وأضاف أنّ "قطّاع الطرق، المشتبه فيهم اقتحموا المكان بأعداد كبيرة، وتمّ خطف طلاب لكننا لا نعرف حتى الآن عددهم".

وقال مسؤولان في الجامعة إن "ما لا يقل عن 20 طالبا في عداد المفقودين، لكن من غير المعروف عدد الذين خطفوا بينهم وأولئك الذين تمكنوا من الفرار".

وأكد وزير الداخلية المحلي في الولاية صمويل أروان، في مؤتمر صحفي وقوع الهجوم، موضحاً أنّ "موظفا في الجامعة قتل".

وتشنّ عصابات مسلّحة معروفة باسم "قطاع الطرق" في هذه المنطقة من نيجيريا، عمليات منذ عدّة أشهر تهدف إلى خطف تلامذة وطلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية، وخطِف 730 من الأطفال والفتية منذ ديسمبر/كانون الأول.

وهاجم مسلّحون في بداية مارس/آذار مدرسة داخلية تتبع ثانوية للتعليم المهني وخطفوا 49 طالبا، تمّ إطلاق سراح 10 منهم فقط.

ونشر الخاطفون مقاطع فيديو قاسية تظهر تعرّض الضحايا للجلد ويطالبون عائلاتهم والسلطات بدفع فدية.

وفقا لمنظمة يونيسف، فإن تعليم 5 ملايين طفل مهدد في تلك المنطقة، وأنه "مع تسارع الهجمات وعمليات الخطف التي تستهدف الطلاب على وجه التحديد، فإنّ النظام التعليمي بأكمله سينهار إذا لم يتم القيام بشيء على وجه السرعة".