300 مليون دولار.. مساعدات أمريكية إضافية لأفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع الكونجرس لتقديم 300 مليون دولار إضافية في صورة مساعدات مدنية لأفغانستان. وتابع بلينكن، في بيان، أن المساعدات "تقدم الآن لإظهار دعمنا الراسخ للشعب الأفغاني".

وأضاف أن التمويل سيخصص لعدة مجالات من المساعدات الاقتصادية إلى محاربة الفساد وتمكين النساء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول. وقال بايدن، في خطاب ، إن "الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة". من جانبها تقول السلطات الأفغانية إن 300 ألف جندي وشرطي ينفذون حاليا 98% من العمليات ضد حركة طالبان.

لكن سلاح الجو الأمريكي لا يزال يضطلع بدور أساسي عبر تقديمه إسنادا حيويا للعمليات على الأرض. ويرى العديد من المحللين أن عزم القوات الأفغانية سيكون على المحك إذا غاب هذا الدعم الجوي.

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