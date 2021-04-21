فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين لدولة ميانمار كخطوة عقابية جديدة ضد الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ، مشيرة إلى أن "الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في البلاد".
وتشهد ميانمار أزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي في أول فبراير/شباط، إذ تخرج مظاهرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يوميا تقريبا على الرغم من حملة وحشية يشنها المجلس العسكري على معارضيه قتل فيها مئات المحتجين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري في ميانمار.
وأضاف بلينكن، في بيان منفصل، أنه "سنستمر في دعم شعب ميانمار في مساعيه لرفض هذا الانقلاب وندعو النظام العسكري لوقف العنف والإفراج عن كل المعتقلين ظلما واستعادة طريق البلاد صوب الديمقراطية".
والإثنين الماضي، وضعت أوروبا 10 من قيادات الانقلاب العسكري في ميانمار على قائمتها السوداء، كما فرضت عقوبات على تكتلين اقتصاديين على صلة بالجيش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة ميانمار.. ضربة أمريكية جديدة للانقلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.