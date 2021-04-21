أزمة ميانمار.. ضربة أمريكية جديدة للانقلاب

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين لدولة ميانمار كخطوة عقابية جديدة ضد الانقلاب العسكري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ، مشيرة إلى أن "الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في البلاد".



وتشهد ميانمار أزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي في أول فبراير/شباط، إذ تخرج مظاهرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يوميا تقريبا على الرغم من حملة وحشية يشنها المجلس العسكري على معارضيه قتل فيها مئات المحتجين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري في ميانمار.

وأضاف بلينكن، في بيان منفصل، أنه "سنستمر في دعم شعب ميانمار في مساعيه لرفض هذا الانقلاب وندعو النظام العسكري لوقف العنف والإفراج عن كل المعتقلين ظلما واستعادة طريق البلاد صوب الديمقراطية".



والإثنين الماضي، وضعت أوروبا 10 من قيادات الانقلاب العسكري في ميانمار على قائمتها السوداء، كما فرضت عقوبات على تكتلين اقتصاديين على صلة بالجيش.