قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بفندق غربي باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، الأربعاء، إن انفجارا وقع في فندق فخم أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 11 آخرين في جنوب غربي البلاد.
وقال مسؤول الشرطة ناصر مالك "هز انفجار منطقة انتظار السيارات في فندق سيرينا".
وتابع مالك "ضباطنا يحاولون تحديد ما إذا كان (الانفجار ناجما عن) قنبلة وما قد يكون نوعها".
ويقع الفندق في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان الذي يشهد منذ فترة طويلة أعمال عنف من سكان محليين.
وهرعت قوات الأمن إلى موقع الانفجار، وأكد المسؤول البارز في الشرطة أزهر أكرم، أن حالة بعض الجرحى حرجة للغاية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
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