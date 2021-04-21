رقم قياسي جديد لوفيات كورونا اليومية بتركيا

سجلت تركيا، الأربعاء، 362 وفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة لتصل حصيلة الوفيات إلى 36975، وفق بيانات وزارة الصحة التركية.



وأظهرت البيانات تسجيل 61967 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين 446591 منذ بدء الجائحة.

والأحد الماضي، حذّر المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية المسعفين الأتراك من صعوبة العثور على أسرّة لمصابي فيروس كورونا في ظل تزايد الإصابات.

والإثنين، طالبت المعارضة التركية بغلق البلاد بشكل كامل للحيلولة دون تفشي الوباء.





أعلى زيادة بإصابات كورونا في أوروبا

وأصبحت تركيا على رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، وسجلت 63 ألفا و82 إصابة جديدة، الجمعة الماضية، كأعلى رقم للإصابات اليومية محلياً وأوروبياً.

وتسجل تركيا أعلى زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على صعيد أوروبا منذ 10 أيام بواقع زيادة بلغت 15%، فيما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً ضمن المؤشر نفسه.

وفي 1 مارس/آذار تم انطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مشروط.

وكانت الحكومة التركية اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة مساء، كما تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.