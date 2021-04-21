مباحثات أمريكية روسية عقب معركة "طرد الدبلوماسيين"

قالت الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين بالسفارة الأمريكية في موسكو التقوا مع مسؤولين روس لمناقشة رد موسكو على عقوبات واشنطن الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي اعتيادي، إن الحكومة الأمريكية تلقت إخطارا رسميا من موسكو بقائمة بالدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم ردا على الإجراءات الأمريكية الأخيرة.



وكانت الخارجية الروسية، أعلنت في 16 أبريل/نيسان الجاري حظر 8 مسؤولين سابقين وحاليين أمريكيين من دخول أراضيها.

وأوضحت أن الحظر شمل "كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزير العدل ميريك جارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الأمريكيين من دخول أراضيها".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في 15 أبريل/نيسان، أمرا تنفيذيا جديدا للعقوبات لردع ما سماه بالأنشطة الخارجية الضارة لروسيا.



وأدرجت الحكومة الأمريكية شركات روسية على القائمة السوداء وطردت دبلوماسيين روسا ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت روسيا، طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.

واستدعي مسؤول كبير بالسفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية الروسية حيث تم تسليمه مذكرة "تفيد بأن 10 موظفين بالسفارة غير مرغوب فيهم، ويتعين عليهم مغادرة موسكو قبل 21 مايو/أيار"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.