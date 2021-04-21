مصر تبعث برسالة "صارمة" في كارثة حوادث القطارات

بعث الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل المصري، برسالة "صارمة" في أزمة حوادث القطارات.

وأكد الوزير المصري، أنه لا مكان لأي مهمل، أو مقصر ولابد أن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تتسابق في خدمة المواطن، مشددا على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

جولة تفقدية



وأجرى وزير النقل المصري، جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد وكذلك أعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم، وذلك حسب بيان لوزارة النقل المصرية، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه.



وبدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات والتي تنفذها والتي بلغت نسبة تنفيذها 98% حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من هذا المشروع.





كما شاهد الوزير المصري، أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة، وعربات النوم، والجرارات المختلفة.

ثم عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم.

خطة تطوير السكة الحديد



وأكد أنه لدينا في قطاع السكة الحديد هدف أساسي يتمثل في تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد، والتي تشتمل على 5 عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية وتطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة.





وأضاف، أنه تم تخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارات GE وايرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين.

كما أكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي عربة قديمة بنهاية هذا العام وأن تكون العربات إما جديدة وإما مطورة.

خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري



وفيما يخص العنصر البشري المؤهل فقد أكد وزير النقل على تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشري باعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة.. لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا، ومختلفا، وجديدا كليا عما كان يتم قبل ذلك.

والثلاثاء، قرر وزير النقل المصري، تعيين رئيس جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك عقب عدد من حوادث القطارات التي وقعت مؤخرا.

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قراراً بتعيين مصطفى عبداللطيف أبو المكارم رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة عام، خلفاً للمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة الذي تم انتدابه لشغل وظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية.





وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، إن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها، وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة "للوقوف على أسباب" حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة يوم الأحد الماضي.

وشهدت مصر خلال الشهر الأخير 5 حوادث للقطارات أبرزها في 18 أبريل/نيسان الجاري خروج 8 عربات من قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، شهدت محافظة سوهاج حادث تصادم قطارَي سكة حديد، بقرية الصوامع مركز طهطا، ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا، وإصابة 165 آخرين.

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