السفير الإماراتي ببغداد: يدنا ممدودة للعراقيين

بحث مستشار الأمن القومي بالعراق قاسم الأعرجي، الأربعاء، مع السفير الإماراتي في بغداد، سالم عيسى الزعابي، الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء، بحسب بيان لمكتب مستشار الأمن الوطني، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.



وأشار السفير الإماراتي سالم عيسى الزعابي، بحسب البيان، إلى حرص دولة الإمارات على تقوية العلاقات مع العراق في جميع المجالات"، مؤكدا أن "استقرار العراق من استقرار الإمارات والمنطقة".

وأوضح الزعابي، أن "الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع، وأن العراق بلد مهم في المنطقة، وأيدينا بأيدي العراقيين".

من جهته، أكد الأعرجي أن زيارة الكاظمي الناجحة إلى الإمارات خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مطلع الشهر الجاري، بحث من خلالها جملة من ملفات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد وغيرها من الجوانب الاخرى.

وبالتزامن مع زيارة الكاظمي، أعلنت دولة الإمارات عن استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وتهدف مبادرة الإمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي دعما للشعب العراقي الشقيق.



وجاءت هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطوير آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.