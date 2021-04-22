اعتقال المئات بمظاهرات في روسيا داعمة للمعارض نافالني

ألقت السلطات الروسية القبض على المئات خلال مظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني الذي دخل في إضراب عن الطعام.
وقالت منظمة المتخصصة في متابعة المظاهرات بروسيا، إن ما لا يقل عن 1004 أشخاص تم اعتقالهم، لا سيما في سان بطرسبرغ.
وأشارت إلى أن الاعتقالات شملت 351 شخصا، في حين خرجت مظاهرة في موسكو من دون حوادث تذكر.
واعتقل نافالني فور عودته إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من ألمانيا، حيث قضى شهورا يتعافى إثر تعرضه لعملية تسميم بمادة "نوفيتشوك" التي تؤثر على الأعصاب.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا على خلفية عملية التسميم، وهددا موسكو الإثنين الماضي، بمزيد من العقوبات حال وفاة نافالني.
وبدأ نافالني إضرابا عن الطعام، مطالبا بالحصول على علاج صحي مناسب جرّاء معاناته من ألم شديد في الظهر وتخدّر في أطرافه.
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