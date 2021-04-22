ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أطلقت المفوضة السابقة لشؤون الطفولة في إنجلترا، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد منصة "تيك توك" للفيديوهات القصيرة. بدأت شبكة "أنستقرام" التابعة لـ"فيسبوك"، الأربعاء، توفير تقنية تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل الواردة على المنصة من العبارات المسيئة. أطلقت شركة TicWris ساعتها الذكية GTX الجديدة، التي تمتاز بشاشة منحنية قياس 1.91 بوصة وبدقة وضوح 170×320 بيكسل، مع دعم للاستعمال باللمس. أعلنت شركة كورسير عن إطلاق وحدتي الفأرة Sabre RGB Pro وSabre Pro الجديدتين لعشاق الألعاب. أطلقت شركة "إكس جيمي" (Xgimi) سلسلة البروجيكتور Horizon الجديدة، والتي تتألف من الموديلين Horizon وHorizon Pro. أعلنت شركة كورسير عن إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية K70 RGB TKL الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. ملاحقة "تيك توك" ومكافحة التحرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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