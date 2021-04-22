موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. عروض دبي وممر آمن وأعياد بلا سفر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، حظر دخول الوافدين من 3 دول آسيوية، بداية من يوم السبت المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يتيح شهر رمضان المبارك بأجوائه المميزة للمتسوقين تجارب فريدة حيث تنبض الشوارع ومراكز التسوق في دبي بالحياة مع العروض المتميزة.

تجرى محادثات منتظمة بين مسؤولين من أمريكا وبريطانيا بشأن إقامة ممر سفر محتمل بين البلدين نظرا لارتفاع معدل التطعيمات ضد فيروس كورونا.

شددت اليونان، من قيود سفر جديدة خلال احتفالات عيد القيامة لمكافحة وباء كورونا.

تسير شركة مصر للطيران، الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2021، نحو 40 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.