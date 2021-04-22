واشنطن تستبعد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35"

ذكرت وكالة الأناضول الحكومية التركية، الأربعاء، أن واشنطن أبلغت أنقرة رسميا باستبعادها من برنامج مقاتلات "إف-35".
ولم تقدم الوكالة أية معلومة حول الكيفية التي أبلغت بها وزارة الدفاع الأمريكية الجانب التركي بهذا القرار.
ووفق الوكالة، فإن مسؤولا بوزارة الدفاع الأمريكية "لم تذكر اسمه"، قال إن واشنطن دشنت مذكرة جديدة تنظم برنامج مقاتلات "إف-35"، بدلا من الموقعة في 2006.
وكانت تركيا وقعت على المذكرة القديمة في ٢٦ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٧، لكن الولايات المتحدة لم تضمها للمذكرة الجديدة، وفق المصدر ذاته.
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا منذ فترة، وسط تهديدات أمريكية بحرمان أنقرة من مقاتلات "إف 35" بعد أن قامت الأخيرة بشراء منظومة الدفاع "إس 400" الدفاعية الروسية.
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