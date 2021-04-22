"الخلافات قائمة".. أمريكا تكشف نتائج المحادثات مع إيران

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن "خلافات مهمة" لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أحدث جولة من المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا هذا الأسبوع.

وأكد المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات ما زالت أبعد ما تكون عن تحقيق نتيجة، وإن النتائج غير مؤكدة.



ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤول الأمريكي- لم تسمه، قوله إن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي ينبغي أن ترفعها الولايات المتحدة، والخطوات التي ينبغي لإيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي.

وقال إن المحادثات ستكون على الأرجح عملية من جولات عديدة.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ الأسبوع الماضي، المفاوضات حول الاتفاق النووي والتزامات إيران ذات الصلة، فيما تحاول طهران استثماره للضغط نحو رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ 2018.



وتعهدت واشنطن، أمس الثلاثاء، بعدم تقديم أي تنازلات لإيران خلال محادثات فيينا ما لم تلتزم طهران بشكل كامل بالاتفاق النووي مع القوى الدولية.

واليوم الأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة نطنز النووية.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير جديد إن "إيران ركّبت أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة نطنز النووية وبدأت بتشغيل بعضها".



وتابعت أن "إيران تخطط لتركيب 4 مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية".