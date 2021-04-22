موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. وعد بايدن ومأزق الحريري وكذب أردوغان

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يبدو أن الاقتصاد العالمي سيحتاج لسنوات طويلة للتعافي من تداعيات كورونا، خاصة في ظل تلاشي الانتعاش السريع الذي شهده الاقتصاد مؤخرا.

يشارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قمة القادة حول المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي 22 و23 أبريل.

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن مجموعة أوبك+ تتجه لعقد اجتماع فني خلال الأسبوع المقبل.

قالت مؤسسة موديز الأمريكية في مذكرة لها، الأربعاء، إن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي.

هوت الأسهم التركية اليوم الأربعاء 2.4 % ،وهو أكبر تراجع اليوم فى الأسواق العالمية، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الليرة التركية.

بعث الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل المصري، برسالة "صارمة" في أزمة حوادث القطارات.

طيلة 7 أعوام من حرب الانقلاب، تحولت كهرباء اليمن في مناطق سيطرة الحوثي والإخوان، إلى مصدر ثراء ضخم لتجار الحرب، شمال اليمن.

أعربت المعارضة التركية عن سخريتها من تصريحات الرئيس، رجب طيب أردوغان، حول مصير الـ128 مليار دولار المفقودة من الاحتياطي النقدي.

واصل الرئيس الأمريكي الوفاء بوعده بوضع البلاد على مسار للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.

سجلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من هذا العام بأكثر من 100% عن السنة الماضية.