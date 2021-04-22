ختام الأسواق.. الأسهم الأمريكية تتجاوز نتفليكس والأمل ينعش "الأوروبية"

انتعشت الأسهم الأمريكية، بعد تراجع ليومين؛ رغم انهيار "نتفليكس"، كما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب كبيرة بفضل نتائج قوية.

وصعدت الأسهم الأمريكية، في نهاية جلسة الأربعاء، بعد تراجع ليومين، مستفيدة من إقبال على الشركات المتوقع أن تستفيد من تعافي الاقتصاد، وذلك رغم عمليات بيع في سهم "نتفليكس" عقب نتائج مخيبة للآمال.

"نتفليكس" تهوي



وحسب رويترز، هوت أسهم "نتفليكس"، بعد أن قالت أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت، إن تباطؤ إنتاج البرامج التلفزيونية والأفلام أثناء الجائحة أثر سلبا على نمو أعداد المشتركين في الربع الأول من السنة.

لكن الأسهم ارتفعت عموما على مدار اليوم، مكتسبة مزيدا من الزخم مع تفوق المؤشر "ناسداك المجمع" الغني بأسهم شركات التكنولوجيا على المؤشر "ستاندرد آند بورز 500 " من حيث نسبة الزيادة قبيل الإغلاق.

المؤشرات الرئيسية



وقال "ج.ج. كيناهان"، كبير استراتيجي الأسواق لدى "تي.دي أميريتريد": "إذا نحينا نتفليكس جانبا عن معادلة اليوم، تبقى ببساطة موجة صعود واسعة النطاق".

وأضاف: أن أسهم التكنولوجيا مازالت قادرة على مزيد من المكاسب.



وارتفع المؤشر"داو جونز الصناعي"، بنحو 0.94% إلى 34139.02 نقطة.

فيما زاد المؤشر"ستاندرد آند بورز"، بنحو 0.93% مسجلا 4173.46 نقطة.

كما تقدم المؤشر" ناسداك المجمع"، بنحو 1.19% إلى 4173.46 نقطة.

انتعاش أسهم أوروبا

عاودت الأسهم الأوروبية الارتفاع، في جلسة الأربعاء بعد تراجع هو الأسوأ لها هذا العام، إذ ساد تفاؤل حيال موسم نتائج قوي مما طغى على زيادة سريعة في إصابات "كوفيد-19" ببعض الدول.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بعد نوبة بيع لجني الأرباح أمس الثلاثاء تراجع فيها 1.9%، وسبق ذلك موجة صعود دامت لمدة 7 أسابيع متتالية.

وأعطت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر الدعم للمؤشر، حيث قفز سهم "روش" السويسرية لصناعة الدواء 3% بعد أن توقعت الشركة زيادة قوية في الطلب على عقاقيرها حتى نهاية 2021.

وقفز سهم "أيه.إس.إم.إل"، لمعدات أشباه الموصلات، بنسبة 4.1% مما رفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، مستندة إلى طلب قوي وسط نقص عالمي في شرائح الكمبيوتر.

وزاد سهم منافستها الأصغر"أيه.إس.إم إنترناشونال"، بنسبة 1.2% بفضل توقعات لزيادة في طلبيات الربع الثاني.

وبحسب بيانات "رفينيتيف آي.بي.إي.إس"، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية ارتفاعا قياسيا سيبلغ 61% في الربع الأول من 2021، وهو ما سيكون تفوقا نادرا للشركات الأوروبية على نظيرتها الأمريكية.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق لدى "آي.جي، "، إن الأسواق تدرك رغم هذا الانتعاش أن موسم النتائج ربما مازال ينطوي على بعض التراجع الجديد إذ تعاني الشركات لتقديم مبررات إيجابية لمزيد من الصعود في أسعار أسهمها.