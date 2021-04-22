كم سجدة في القرآن الكريم؟ وما مواضعها؟

قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "إن ما أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد"، فكم سجدة في القرآن الكريم؟ وما مواضعها؟

تعتبر سجدات القرآن الكريم مواضع في بعض آيات القرآن الكريم يسجد فيها المسلم عند قراءتها لذكر السجود فيها، ولها علامة تميز هذه الآيات حتى يتعرف عليها القارئ.





واتفق الفقهاء على مشروعية سجود المسلم عند قراءة هذه الآيات، حيث أن ذلك يعتبر سُنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤكد العلماء أن سجدات القرآن الكريم جميعها سُنة، لكنها ليست فرضا أو واجبة.





يوجد في القرآن الكريم 15 سجدة، وهي كالتالي: