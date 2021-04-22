اغتيال طبيب "الفقراء" في العاصمة مقديشو

اغتال مسلحون مجهولون، الخميس، طبيبا صوماليا بارزا في العاصمة مقديشو.

ويدعى طبيب أمراض الجلدية حسن عثمان عيسى المعروف باسم "بورني"، أحد أبرز الأطباء في الصومال.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن "مجموعة مسلحة قتلت الطبيب قرب منزله في مديرية هدن".

وكان القتيل يعمل في عيادة خاصة أسسها بنفسه في مقديشو، ويقدم فيها رعاية طبية مجانية للفقراء في العاصمة.

والضابط السابق في الجيش الصومالي، كان أحد الأطباء القلائل الذين لم يغادروا البلاد خلال الحرب الأهلية في البلاد

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن، في وقت تتزايد فيه عمليات الاغتيال في مقديشو التي تحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية.