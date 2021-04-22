فيسبوك تصتدم مع العالم في هذا التوقيت.. كابوس "ديم" الرقمية

تدخل شركة فيسبوك في سباق مع الزمن من أجل استغلال قاعدة المشتركين الواسعة بالشبكة الاجتماعية، لإطلاق عملتها الرقمية.

بعد أن واجهت فيسبوك في عام 2019 ردود عنيفة من الحكومات والبنوك المركزية ومجموعات المستهلكين جراء الإعلان عملة "ليبرا"، أعادت صياغة المشروع الآن على أسس مختلفة تحت اسمه عملة " Diem- ديم" الرقمية، وتتطلع لإطلاقها في نهاية 2021.



أسباب الأزمة

القلق ساور الجميع بإطلاق فيسبوك عملة قبل عامين تستطيع من خلالها الهيمنة على السوق العالمي في ظل وجود قاعدة مشتركين بالشبكة العملاقة تضم حوالي 2.8 مليار مستخدم.

فيسبوك كان تستهدف أن تكون ليبرا عملة عالمية مرتبطة بسلة من العملات الدولية، مثل الدولار الأمريكي واليورو.

ولكن محافظو البنوك المركزية والحكومات وجماعات الضغط خشوا أن تهدد ليبرا الاستقرار النقدي، وتفتح بابا لغسيل الأموال، وكذلك اختراق خصوصية المستخدمين.

كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قلقا بشأن تهديد هيمنة الدولار على سوق النقد العالمي.

ماذا عن عملة ديم الرقمية؟

تحذو فيسبوك نهجا اكثر حذرا الآن، فمن خلال جمعية Diem الواقعة في سويسرا، يتم الإشراف على تطوير برنامج تجريبي بعملة واحدة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي.

وحرصت فيسبوك أن يكون النطاف التجريبي للعملة المرتقبة محدودا، ويركز على المعاملات بين المستهلكين الأفراد، وقد يمتد لشراء البضائع.

وتعتمد عملة ديم على تقنية بلوك تشين متطورة هذه المرة، بدلا من التقنية التقليدية.