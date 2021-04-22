بيتكوين تفقد 180 مليار دولار في 168 ساعة.. انهيار تاريخي

فقدت بيتكوين (العملة المشفرة الأشهر في العالم) نحو 180 مليار دولار في 7 أيام، جراء انحسار التدفقات النقدية وتنوع العملات الرقمية.

ورغم أن عملة بيتكوين استقرت اليوم عند مستوى 54304.73 دولار، إلا أن الخبراء يتوقعون تراجع الزخم حول بيتكوين، تزامنا مع الفشل المتكرر في الاحتفاظ بمستويات الـ60 ألف دولار قد يهبط بالعملة إلى مستويات قرب 40 ألف دولار.



ولكن هناك توجه آخر لمحللي سوق العملات الرقمية، وهو أن عملة بيتكوين لن تكرر أزمة الهبوط التي حدثت عام 2017 هذه المرة، فالعمل الرقمية المشفرة الأولى في العالم اكتسبت قبول مؤسسي واسع خلال الفترة الأخيرة.

وتتأرجح عملة بيتكوين بين مستويات 56.3 ألف دولار كأعلى نقطة و 52.7 ألف دولار كأقل نقطة.

ونزلت القيمة السوقية لـ "بيتكوين" بأكثر من 45 مليار دولار في أقل من 48 ساعة لتصل إلى مستويات 1.007 تريليون دولار .

بينما خسرت بيتكوين بنحو 180 مليار دولار منذ جلسة 14 أبريل/نيسان وحتى جلسة أمس الأربعاء لتنخفض القيمة السوقية من أعلى مستويات على الإطلاق عندما تخطت 1.186 تريليون دولار.

يقول محللو Bespoke Investment Group في أعقاب إدراج Coinbase Global's COIN بعد الارتفاعات القياسية، نزلت بيتكوين إلى بسرعة وسط تباطؤ الطلب.

ونزل سعر بيتكوين بأكثر من 20% هبوطا من ذروة تلت إدراج كوين بيز عند مستويات 64.8 ألف دولار.

وقال محللو مجموعة Bespoke Investment Group أن بتكوين ظهرت للمرة الأولى دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا منذ عام 2014 على الأقل .

وأضاف محللو بيزبوك أن النزول يأتي بعد تسجيل 193 يومًا متتاليًا من التداول فوق تلك المتوسطات السعرية المهمة.

وقال Pankaj Balani ، الرئيس التنفيذي لشركة Delta Exchange ، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني ، إن بيتكوين لم تتمكن من البقاء فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا في الجلسات الأخيرة.

وحذر الرئيس التنفيذي لدلتا اكستجنج أن الاختراق المستمر للسعر على المدى القصير قد يؤدي إلى انخفاض لنحو 40 ألف دولار.

وقال بلاين إن الزخم حول عملة بتكوين بدأ يتلاشى نسبيا وسط مكافحة العملة في الاحتفاظ بمستويات أعلى من 50 ألف دولار.

بينما يرى استراتيجي JPMorgan أن الاتجاهات الهبوطية في أسواق العقود الآجلة لـ"بيتكوين" باتت هى الغالبة.

وأضاف استراتيجي JPMorgan يذهب المستثمرون المؤسسيون والمحترفون للتحوط من تعرضهم للعملات المشفرة.

وقال المحللون في جي بي (CA:AUTO) مورجان إن الفشل في استعادة المتكرر في استعادة مستويات 60 ألف دولار قد يكون الدافع وراء انخفاض حاد.

وقال المحللون في جي بي مورجان (NYSE:JPM): التدفقات النقدية إلى بيتكوين كانت فاترة ويبدو أن الانكماش يزداد قوة.

ولفت محللو جي بي مورجان إلى أنه رغم حالة الفتور التي تسطر على بتكوين في المدى القصير، إلا أنها لا تزال تسجل نجاحا كبيرا منذ بداية

حيث ارتفعت أسعار بتكوين بنسبة 94% منذ بداية العام حتى الآن، بينما انخفض الذهب 0.8% والذي يُنظر إليه على أنه منافس لعملة "بيتكوين" .