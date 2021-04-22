أمازون تقتحم صالونات تصفيف الشعر بـ"الواقع المعزز".. ماذا تقدم؟

مثلما أحدثت ثورة في عالم التجارة الإلكترونية يبدو أن شركة أمازون ستقودنا لطفرة جديدة في مجال تصفيف الشعر.

وأنشأ عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي صالون أمازون "Amazon Salon" وهو عبارة عن طابقين في مدينة لندن، من أجل تقديم خدمة تصفيف الشعر للزبائن باستخدام تكنولوجيا غير مسبوقة.



وتستعد أمازون لافتتاح مركز تصفيف الشعر المقام على مساحة 1500 قدم مربع لاستيعاب 500 شخص، ولكنه سيقتصر عمله في البداية على استقبال موظفي الشركة، الذين يعملون على بعد 5 دقائق سيرا بالإقدام بمركز أمازون في المملكة المتحدة.

تكنولوجيا مثيرة

ستعتمد أمازون على التكنولوجيا بشكل مثير لترك بصمة في عالم تصفيف الشهر، فبداية من الحجز سيكون مباشر أو عبر الاتصال أو البريد الإلكتروني.

وسيقدم صالون أمازون للزبائن تقنية الواقع المعزز حتى يتمكنوا من رؤية شكل الشعر بألوان مختلفة، مع وجود تقنية أخرى تتيح لهم الاستفسار عن المنتجات الموجودة بالصالون وطلبها عبر رمز الاستجابة الذي ينقل العميل إلى موقع أمازون.

كما سيكون بإمكان الزبائن استخدام الحاسوب اللوحي "Fire" خلال وجودهم بالصالون

وتقول أمازون "قمنا بتصميم الصالون حتى نتيح للعملاء فرصة استخدام أفضل التقنيات مع وجود مصممي شعر محترفين، ومنتجات العناية بالبشرة، وهو في النهاية ما يقربنا أكثر من العملاء ويفتح مجالا لاختبار التقنيات الجديدة".

وتؤكد الشركة أنه لا توجد خطط حاليا لفتح أي فرع آخر.

وتشير أمازون إلى الالتزام بلوائح التعامل مع الفيروسات التاجية، حيث سيتم استخدام شاشات الفصل بين كراسي تصفيف الشعر، ومنح قناع وجه للزبائن مجانا، وقياس درجة الحرارة.

وكانت أمازون أطلقت في السابق متجرا إلكترونيا لبيع منتجات التجميل للشركات تحت اسم "Amazon Professional Beauty".