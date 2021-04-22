منتجات أبل الجديدة فريسة القراصنة.. هل تسدد الفدية؟

تعرضت شركة Quanta التايوانية للتكنولوجيا لهجمات من مجموعة قراصنة يقال إنها روسية تدعى REvil، المعروفة أيضًا باسم Sodinokibi.

تعد Quanta أحد الموردين الرئيسين لشركة أبل، وتصنيع أجهزة ماك بوك، فضلا عن إنتاج منتجات أخرى لصالح شركات عملاقة تشمل جوجل وفيسبوك وإتش بي.



وأعلنت مدونة Happy Blog التابعة لمجموعةREvil ، أن الضحية الجديدة لأنشطة المجموعة هي شركة Quanta، وذلك تمهيدا لطلب الفدية.

وأوضحت المجموعة إنها حصلت على أحدث مخططات شركة Quanta من خلال اختراق شبكة الحاسب، وأجلت الكشف عن هذه العملية، حتى تعلن شركة أبل أحدث خطوط منتجاتها.

وكشفت أبل مؤخرا عن أحدث خطوطها من أجهزة آيباد وآيماك الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبمجرد انتهاء أبل من استعراض منتجاتها، قامت المجموعة الروسية بنشر مخططات لجهاز حاسب محمول جديد، بما في ذلك 15 صورة توضح بالتفصيل ما يبدو أنه جهاز ماك بوك تم تصميمه في مارس/ آذار الماضي.

وتحمل الصور أرقاما تسلسلية وأحجاما وقدرات محددة للمكونات توضح بالتفصيل العديد من أجزاء العمل داخل جهاز حاسب محمول من أبل.

كما أن إحدى هذه الصورة ممهورة بتوقيع مصمم آبل جون أندريديس بتاريخ 9 مارس/ آذار 2021.

وتستغل REvil هذه التصميمات الآن في ابتزاز شركة آبل، حيث طلبت الحصول على فدية بحلول الأول من مايو/ آيار المقبل، مؤكدة أنها ستواصل نشر بيانات يومية من ملفات الشركة الأمريكية لحين حلول هذا التاريخ، وذلك في الوقت الذي لم تبد Quanta استعداد لسداد أية فدية للقراصنة.

وأكدت الشركة التايوانية وقوع الهجوم الإلكتروني على عدد صغير من خوادمها دون الكشف عن تفاصيل البيانات المسروقة، مشيرة إلى أن خبراء تكنولوجيا المعلومات الخارجيين قاموا بالرد على هذه الهجمات.

كما أعلنت عن إبلاغها سلطات حماية البيانات المعنية بتطبيق القانون فيما يتعلق بالأنشطة غير الطبيعية التي تم رصدها مؤخرا، مشددة على عدم وجود أي تأثير مادي في العمليات التجارية للشركة.