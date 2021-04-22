إصابة عراقي في تفجير موكب للتحالف الدولي جنوبي البلاد

قال مصدر أمني، اليوم الخميس، إن متعاقدا عراقيا أصيب بجروج في تفجير استهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي في محافظة بابل جنوبي البلاد.
وقال المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق بابل السريع جنوبي العراق".
وأضاف المصدر أن عنصرا من أفراد الشركة الأمنية المتعاقدة مع التحالف، وهو عراقي الجنسية، أصيب في التفجير بينما تضررت إحدى عجلات الرتل.
وتتصاعد حدة الهجمات التي تستهدف قوافل التحالف الدولي في العراق، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية عند مطارة بغداد مطلع 2020.
ورغم المحاولات التي تبذلها السلطات العراقية والتحذيرات الدولية من مغبة تلك الاستهدافات، إلا أن المليشيات العراقية المرتبطة بإيران تواصل عملياتها العدائية ضد مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي.
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