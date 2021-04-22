شديد الحراسة.. قاتل فلويد في أصعب سجون أمريكا

لم تضع السلطات الأمريكية قاتل الشاب الأسمر جورج فلويد في زنزانة عادية، لكنها أرسلته لواحد من أصعب سجون الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يقضي ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل فلويد، الأسابيع الثمانية المقبلة في سجن "أوك بارك هايتس" شديد الحراسة الذي لم يهرب منه أي سجين خلال تاريخه على مدار 40 عامًا.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن شوفين الذي يواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا، سيبقى في سجن "أوك بارك هايتس" حتى صدور الحكم النهائي في قضيته.





ويشتهر السجن، الذي يقع على بعد 25 ميلًا من شرقي مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، بالحراسة المشددة، وإيوائه بعض من أعتى المجرمين في الولايات المتحدة.

ويعرف السجن رسميًا باسم إصلاحية أوك بارك هايتس، وهو السجن الوحيد من الدرجة الخامسة للسجناء الذكور في الولاية، وبعض المسجونين فيه يحتاجون مستوى أعلى من الأمن.





وببنائه جزيئًا تحت الأرض، فإن السجن مصمم لعزل السجناء ومنعمهم من قتال بعضهم البعض أو القتال مع الحراس.

ومنذ افتتاحه لأول مرة عام 1982، لم تسجل حالة هروب واحده منه، بينما تم تسجيل حالة قتل واحدة بين أسواره.





وحذر موظفو السجن من أنه سجل العديد من حالات الاعتداء على موظفين، ويمكن أن يكون العمل فيه خطيرًا، وفق الصحيفة ذاتها.

ويأوي السجن ما يصل إلى 473 سجينًا، ويضم بالفعل بعض من أخطر المجرمين في ولاية مينيسوتا. كما أنه يملك صحيفة خاصة به تسمى "ذا نيو برسبكتيف"، بدأ صدورها نهاية الثمانينيات.

وفيما يتعلق بالزيارات والتوجيهات الإرشادية الخاصة بـ"كوفيد-19"، يسمح لشوفين باستقبال عدد محدود من الزوار، وجميع الزيارات محددة بساعة واحدة، ويتعين على جميع الزوار ارتداء الكمامات.





ومع ذلك، يحظر وجود أي تواصل جسدي بين الزوار والسجناء. لكن يسمح لشوفين بلقاء محاميه، الذي كتب رقم هاتفه على يد الضابط المتهم عند نقله للحجز بعد النطق بالحكم يوم الثلاثاء.

وهذا ليس كل شيء، بل يقدم السجن أيضًا خيارات إثراء للسجناء، مثل: برامج محو الأمية، والمعرفة الرقمية، وتطوير التعليم العام.





ويتمتع السجناء أيضًا بفرصة الحصول على شهادات في برمجة الحاسوب المهنية.

وفي أيام، أصدرت هيئة المحلفين الأمريكية قرارها بإدانة شوفين، 45 عاما، بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية وجميع التهم الأخرى، حيث عمت الفرحة أوساط المتظاهرين الذين وقفوا أمام المحكمة في انتظار سماع الحكم.

وأدين شوفين بالتهم الثلاث الموجهة إليه: القتل والقتل غير العمد والعنف المتعمد، إذ تسبب الشرطي السابق بوفاة فلويد عندما ضغط بركبته على رقبة الأمريكي من أصل أفريقي، البالغ من العمر 40 عاما، لأكثر من تسع دقائق، في 25 مايو/ أيار 2020.