نصيحة من الأطباء الروس لنافالني: إنهي إضرابك "فوراً"

حثّ أطباء مقربون من المعارض الروسي أليكسي نافالني من بينهم طبيبته الشخصية، الخميس، الناشط المسجون على إنهاء إضرابه عن الطعام "فوراً".

وقال الأطباء إنهم يخشون موت نافالني أو "أضراراً كبيرة" في صحته في حال واصل امتناعه عن الأكل.



وأضاف الأطباء الخمسة الذين وقعوا على رسالة نشرها موقع "ميديازونا" المعارض: "كأطباء معالجين، ندعو أليكسي نافالني ونطلب منه أن ينهي فوراً إضرابه عن الطعام بهدف الحفاظ على حياته وصحّته".

والأربعاء، اعتبر 4 خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني في "خطر كبير"، ويحتاج علاجا بشكل عاجل خارج البلاد.

وحضّ الخبراء، في بيان، السلطات الروسية على السماح بإجلاء نافالني، الذي يخوض في السجن إضرابا عن الطعام منذ 3 أسابيع، خارج البلاد.

وكان الأمن الروسي أوقف 182 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد على خلفية مظاهرات غير مرخصة للمطالبة بالإفراج عن نافالني.

ووفق منظمة "أو في دي إينفو" المتخصصة في متابعة التظاهرات في روسيا، حصلت التوقيفات في 40 مدينة على الأقل.

وجرى كثير من التوقيفات قبل بدء المظاهرات، وأخرى أثنائها، كما خضع عدد من المقار المرتبطة بمنظمة نافالني للتفتيش.

وأدت آخر حركة احتجاجية بعد توقيف نافالني في يناير/كانون الثاني إلى توقيف أكثر من 11 ألف شخص حكم على 7 منهم على الأقل بعقوبات سجن ثقيلة بتهم "العنف" ضدّ الشرطة.

وحصلت أغلب أعمال الشغب والتوقيفات في موسكو وسان بطرسبرج.

واعتقل نافالني فور عودته إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من ألمانيا، حيث قضى شهورا يتعافى إثر تعرضه لعملية تسميم بمادة "نوفيتشوك" التي تؤثر على الأعصاب، وحمّل بوتين مسؤولية الاعتداء، وهو أمر نفاه الكرملين مرارا.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا على خلفية عملية التسميم وهددا موسكو الإثنين بمزيد من العقوبات حال وفاة نافالني.

وبدأ نافالني إضرابه عن الطعام مطالبا بالحصول على علاج صحي مناسب جرّاء معاناته من ألم شديد في الظهر وتخدّر في أطرافه.