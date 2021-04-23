أسعار الذهب اليوم.. ضغوط الدولار تهبط بالمعدن النفيس

هبط الذهب 1%، في تداولات الخميس، متراجعا عن أعلى مستوى في شهرين، بضغوط صعود الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأضر صعود الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بالإقبال على المعدن، في حين ظل البلاديوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

هبوط الذهب

وحسب رويترز، هبط الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.7% إلى 1780.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط الماضي، عند 1797.67 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة، بنسبة 0.7% إلى 1780.90 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى "إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس": إن مستوى "1800 دولار كان مستوى مقاومة نفسيا بعض الشيء... كلا من الدولار، وعوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى قليلا، ويضغط ذلك على الذهب أيضا".

صعود الدولار

وصعد الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات لما يصل إلى 1.587%.

والذهب منخفض 6% منذ بداية العام، متأثرا في الأساس بارتفاع عوائد السندات.

انخفاض البطالة

وتأثر الإقبال على الذهب أيضا ببيانات تظهر انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يعزز التوقعات لشهر جديد من نمو الوظائف في أبريل/نيسان الجاري.

وتراجع البلاديوم عن أعلى مستوى على الإطلاق 2891.50 دولار للأوقية، وكان منخفضا في أحدث التعاملات 1.7% إلى 2827.20 دولار.

ويتوقع محللون عديدون مزيدا من المكاسب صوب مستوى ثلاثة آلاف دولار.

وتراجعت الفضة 1.6% إلى 26.14 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1205.89 دولار.