موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. فضيحة تسلا وأسطورة نيسان

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة نيسان عن تعاونها مع "إيتالديزاين" الإيطالية لطرح الموديل الخاص GT-R50 احتفالا بمرور 50 عاما على تدشين الطراز الأسطوري.

أعلن معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة الأمريكية عن قائمة السيارات الحاصلة على أعلى تقييم للأمن والسلامة من بين موديلات 2021.

تراجعت عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكي "تسلا" عن موقفها المستهين بحادث في الصين، وأعلنت اعتزامها التعاون الكامل مع التحقيقات.

تضم السوق المصرية مجموعة كبيرة من الموديلات التابعة لماركة بي إم دبليو خلال عام 2021، وبأسعار ومواصفات مختلفة.

أعلنت فولكسفاجن عن نسخة تحديث منتصف الجيل الجديدة من طراز بولو الهاتشباك الصغير، تطرحها لعام 2021 الجاري

كشفت شركة صناعة السيارات المملوكة للحكومة الصينية FAW، عن طراز جديد سيحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية وهو Hongqi S9.

تضم أسواق السيارات العالمية خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV كبيرة الحجم، من مختلف الماركات.

نطاق السير هو ما يميز السيارات الكهربائية عن بعضها البعض، وتحظى السيارات ذات النطاق الأطول بمكانة أكثر تميزا وتكلفة أعلى.

تضم سوق السيارات العالمية خلال عام 2021، مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركات كورية جنوبية، لعشاق هذا النوع من الماركات.

كشف موقع "إنسايد إي في" عن قائمة محدثة للسيارات الكهربائية المرتقب طرحها خلال 2021/2022، مع كشفه عن مواصفات وتكلفة كل منها.

