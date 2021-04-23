روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في هذا الموعد

توقعت مسؤولة روسية، إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وأعلنت المديرة التنفيذية لرابطة الشركات السياحية فى روسيا "آتور"، مايا لوميدزا، أنها تتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، في النصف الثاني من شهر مايو/آيار المقبل".

موعد استئناف الرحلات



وقالت لوميدزه، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس: "يقترب السوق الروسي، والسائحون الروس أكثر من أي وقت مضى من الإعلان الرسمي عن موعد استئناف رحلات جوية مباشرة مع منتجعات مصر".

وأضافت حسب وكالة الأنباء الألمانية :" ووفقًا لمعلوماتنا الأولية، فإنه من غير المرجح أن يوافق هذا التاريخ عطلة مايو/آيار المقبل، (من 1 إلى 11 مايو) ولكن على الأرجح في النصف الثاني من مايو/آيار".

وأوضحت:"هذا توقع وتقدير أولي.. ننطلق ببساطة من المعلومات، التي يمتلكها الجميع في المجال العام، من بيانات وزارة الخارجية، وتقارير من وكالة النقل الجوي الفدرالية".

وتابعت:" لكن لا يزال هناك بعض المطلعين، الذين يسمحون لنا بالإدلاء بمثل هذه التوقعات، بأنه على الأرجح لن تكون هناك رحلات إلى مصر في عطلة مايو/آيار".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن موسكو تتوقع استئناف الطيران العارض "شارتر" إلى المنتجعات المصرية في المستقبل القريب".

وأعلن المستشار الإعلامي للسفارة المصرية فى موسكو، أحمد عبد المعز، عن قرب استئناف الرحلات الجوية العارضة (شارتر) بين روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية.

ومن جانبه، أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، أن قرار استئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية لم يتخذ بعد.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى بين الدول التي تستقبل مصر منها السياحة الوافدة، إذ يشير عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، عاطف عبد اللطيف، إلى أن "عدد السياح الروس لمصر بلغ 3 ملايين سائح سنويا قبل حادث سقوط الطائرة الروسية".

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015.

ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، إلا أن الطيران العارض للمدن السياحية المصرية مازال في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الأمان التي تتبعها المطارات المصرية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.