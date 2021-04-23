ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تدخل شركة فيسبوك في سباق مع الزمن من أجل استغلال قاعدة المشتركين الواسعة بالشبكة الاجتماعية، لإطلاق عملتها الرقمية.
تعرضت شركة Quanta التايوانية للتكنولوجيا لهجمات من مجموعة قراصنة يقال إنها روسية تدعى REvil، المعروفة أيضًا باسم Sodinokibi.
أعلن الحساب الرسمي لموقع تويتر للتغريدات القصيرة عن توفير خاصية نشر الصور بدقة فائقة 4K، لكافة أنظمة الهواتف الذكية.
أطلقت شركة شاومي الصينية، سلسلة التلفاز Mi TV EA الجديدة بأحجام مختلفة للشاشة تتراوح من 32 إلى 75 بوصة، وتدعم التحكم الصوتي عن بعد.
دعمت شركة إل جي سلسلة البروجيكتور ProBeam بموديلين جديدين BU60PST وBF60PST، أكثر تطورا لمواكبة احتياجات المكاتب والمدارس.
في ظل أولوية الحفاظ على سلامة العمال في واحد من أضخم المشاريع السياحية بالسعودية، لجأت الشركة المطورة للاستعانة بالتكنولوجيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. "أبل" فريسة القراصنة وصدام فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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