للمساهمة في المناورات العسكرية.. وزير الدفاع الروسي يصل جزيرة القرم

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو، للمساهمة في مناورات عسكرية وسط توتر مع كييف والدول الغربية في المنطقة.

وقال الجيش الروسي في بيان إن "شويجو حلق على متن مروحية فوق المناطق التي تنتشر فيها القوات والمركبات. وتحقق من مدى جهوزية المجموعات البحرية والبرية".



وأضاف البيان أن التدريبات تجري بمشاركة وحدات من الجيش وسفن وطائرات ووحدات دفاع جوي وقوات محمولة جوا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع أن المناورات تشمل "أكثر من 10 آلاف جندي" و"أكثر من 1200 قطعة من المعدات" بما فيها أكثر من "40 سفينة حربية و20 قارب دعم".

وكثّفت روسيا تدريباتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، في الأيام الأخيرة.

تصعيد بحري

والأسبوع الماضي، أعلنت روسيا أنها ستقيد ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق قبالة شبه جزيرة القرم لمدة ستة أشهر.

ووصفت واشنطن هذا الإجراء بأنه "تصعيد" و"تطور مقلق جدا"، والاتحاد الأوروبي كذلك. وطالب حلف الناتو موسكو بضمان "حرية الوصول" إلى الموانئ الأوكرانية في المنطقة.



ونشرت روسيا عشرات الآلاف من جنودها على الحدود الأوكرانية وشبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لإجراء "تدريبات عسكرية" وفقا لها في مواجهة "تهديد" نشاطات حلف شمال الأطلسي.

من جهتها، قالت أوكرانيا إنها تخشى غزوا روسيا فيما تقاتل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أراضيها منذ العام 2014.