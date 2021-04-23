بهوية مزورة.. زعيم "البوليساريو" يدخل إسبانيا والقضاء يحقق

وصل إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى الأراضي الإسبانية لتلقي العلاج، مُستخدما بذلك اسما مُستعاراً خوفاً من المُلاحقة القضائية تعود لعام 2008.

ونُقل غالي الذي يعاني من مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا إلى إسبانيا، وكشفت مصادر خاصة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن غالي دخل إلى إسبانيا بواسطة هوية مُزورة، واسم غير حقيقي.



وأكدت المصادر ذاتها، أن غالي دخل إسبانيا بجواز سفر باسم "محمد بنبطوش"، فيما حرك القضاء الإسباني تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة.

من جهة ثانية، طالبت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان، عبر محاميتها في إسبانيا بإلقاء القبض على غالي وتقديمه للعدالة.

وعام 2008، رفعت فعاليات حُقوقية دعوى قضائية لدى محاكم إسبانية، تتهمه فيها إلى جانب 25 في جبهة البوليساريو بالضلوع في جرائم الاغتيال، العنف، الاعتقال القسري، الإرهاب، التعذيب والاختفاء.



وفي عام 2013، أصدر القاضي الإسباني بابلو روز، مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل رسمي إلى إبراهيم غالي، لكن زعيم البوليساريو لم يمتثل للدعوى.