لقي 13 شخصًا مصرعهم بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الهندية صباح الجمعة.
وقالت السلطات الهندية إنه "تم نقل 21 مريضًا بمن فيهم أولئك الذين هم في حالة حرجة إلى مستشفى آخر".
وفي أول تعليق من الحكومة على الحادث قال وزير الدفاع الهندي "نشهر بالحزن لفقدان عدد من الأرواح بسبب حريق مأساوي في أحد المستشفيات"، مضيفا في بيان له "تعازيّ الحارة لعائلات وذوي الضحايا، ونصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين".
وسجلت الهند أمس الخميس أكبر حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 314835 حالة، وسط مخاوف بشأن قدرة الخدمات الصحية المتداعية على مواجهة التفشي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 13 مصابا بكورونا في حريق بمستشفى في الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.