مصرع 13 مصابا بكورونا في حريق بمستشفى في الهند

لقي 13 شخصًا مصرعهم بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الهندية صباح الجمعة.

وقالت السلطات الهندية إنه "تم نقل 21 مريضًا بمن فيهم أولئك الذين هم في حالة حرجة إلى مستشفى آخر".



وفي أول تعليق من الحكومة على الحادث قال وزير الدفاع الهندي "نشهر بالحزن لفقدان عدد من الأرواح بسبب حريق مأساوي في أحد المستشفيات"، مضيفا في بيان له "تعازيّ الحارة لعائلات وذوي الضحايا، ونصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين".













وسجلت الهند أمس الخميس أكبر حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 314835 حالة، وسط مخاوف بشأن قدرة الخدمات الصحية المتداعية على مواجهة التفشي.