لـ"تحجيم إيران".. وفد عسكري إسرائيلي يزور واشنطن الأحد المقبل

أعلن ئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، الأحد المقبل وتستمر لـ5 أيام، يلتقي خلالها كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن رئيس الأركان سيناقش مع نظيره الأمريكي كافة التحديات الأمنية المشتركة وعلى رأسها الملف النووي ومساعي طهران لتعزيز نفوذها بالشرق الأوسط.



وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم بحث مساعي منظمة حزب الله لتعزيز قوته وتداعيات تهديد الصواريخ الدقيقة.

وتجري الولايات المتحدة وإسرائيل مناقشات ولقاءات لتوحيد المواقف بشأن إيران قبيل جولة المباحثات المقبلة بشأن الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يضم الوفد الإسرائيلي كبار مسؤولي الأمن القومي، ومن بينهم مئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس المخابرات العسكرية تامير هايمان ومدير الموساد يوسي كوهين.



وكانت إسرائيل أبدت قلقها من المحادثات الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول الملف النووي.