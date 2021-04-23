الغواصة المفقودة.. قوة عسكرية أمريكية في إندونيسيا للمساعدة

أعلن البنتاجون أنّ الجيش الأمريكي سيرسل قوة عسكرية لمساعدة إندونيسيا في العثور على غواصة مفقودة منذ الأربعاء الماضي وعلى متنها 53 بحاراً.

وقال المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان إنّ وزارة الدفاع الأمريكية تشعر بـ"حزن عميق" لفقدان أثر الغواصة "كاي أر آي نانجالا 402" خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية.



وأضاف أنّه "بناء على دعوة من الحكومة الإندونيسية، سنرسل عسكريين للمساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة".

وأوضح المتحدّث أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيتحدّث الجمعة مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو "لمناقشة وسائل أخرى يمكن أن توفّرها الولايات المتحدة للمساعدة" في العثور على الغواصة.

وتتركّز عمليات البحث الجارية عن الغواصة المفقودة حول بقعة نفطية شوهدت شمالي جزيرة بالي حيث كانت الغواصة طافية للمرة الأخيرة قبل أن تغوص تحت سطح الماء، وفقاً للبحرية الأندونيسية.



وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة، ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين على متن الغواصة.